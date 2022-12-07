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Водійське посвідчення в "Дії" відтепер можна використовувати в ситуаціях, в яких раніше вимагався пластиковий аналог
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову №1299, якою уряд дозволив використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога.
Постанова набуває чинності 14 грудня. Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації України повідомила 7 грудня в Facebook.
Таким чином в Україні запровадили формат діджитал first. Це означає, що в будь-якій ситуації водій може використовувати лише електронне водійське посвідчення в "Дії", навіть в тих, коли раніше потрібен був пластиковий аналог.
"Тримай документ просто у смартфоні і забудь про пластик. Навіть під час оформлення водійського посвідчення ви можете обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку", — підкреслюють у відомстві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У "Дії" водійське посвідчення доступне в українськомовній та англомовній версіях. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Більше того, створений на час війни "єДокумент" залишається дійсним у додатку "Дія" у будь-якому випадку, навіть без підключення до інтернету.