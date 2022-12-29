Минцифры запустило запись на бета-тест сразу двух услуг в "Дії"

Министерство цифровой трансформации Украины 29 декабря приступило к записи желающих принять участие в бета-тестировании двух услуг в "Дії".

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Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Первая услуга позволит гражданам в "Дії" оставить заявку на замену водительского удостоверения в несколько кликов, вторая - гораздо быстрее получить выписку о несудимости.

Фактически ведомство вернуло функцию замены водительского удостоверения в приложении.

"Теперь, если сменили фамилию или потеряли водительское, не нужно ехать в сервисный центр МВД. Заказывайте новый документ в "Дії". Напомню, что сейчас вы можете вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым", - отметил Федоров.

Относительно выписки, то Минцифры автоматизировало процесс подготовки документа, теперь не нужно вводить данные вручную. Вся нужная информация будет подтягиваться из реестров.

"Кстати, выписка о несудимости - один из самых популярных документов среди украинцев. Ежегодно его получают около 1 млн украинцев", - добавил министр.

Запись на бета-тест происходит через Telegram-бот.

Напомним, что приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный во время войны "еДокумент" остается действительным в приложении "Дія" в любом случае, даже без подключения к интернету.