В "Дії" зарегистрировались более 140 тысяч новых ФЛП за 2022 год

Несмотря на отключение света, обстрелы российских преступников, украинцы продолжают реализовывать мощные идеи и открывать собственный бизнес. За 2022 год в приложении "Дія" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"114 тысяч. Именно столько людей создали бизнес, зарегистрировав ФЛП через "Дію" с начала полномасштабной войны. Впечатляющее количество. Всего за 2022 год имеем более 140 тысяч новых ФЛП в "Дії". Это показатель несокрушимости украинских предпринимателей", - отметил он.

По словам Федорова, от Львова до Херсона люди из сел Донетчины и Одесщины, киевляне и ужгородцы — все они стали опорой украинской экономики.

"Со своей стороны продолжим делать все, чтобы превратить Украину в страну предпринимателей. Кстати, именно запуск услуги АвтоФЛП 1,5 года назад стал одним из фундаментальных шагов к этой цели. Самая быстрая в мире регистрация бизнеса, полностью автоматическая. 2 секунды после оформления заявки - и новый бизнес зарегистрирован", - подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.

Кроме того, вскоре выписку из Единого государственного реестра можно будет получить на портале "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование услуги.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8226, который в будущем упростит систему налогообложения ФЛП. Он предусматривает уплату налогов без взаимодействия с налоговой и автоматической отчетности для айтовцев, маркетологов и других ФЛП 3-й группы.