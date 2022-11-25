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Категорія
Бізнес
Дата публікації

В Україні планують спростити систему оподаткування ФОП: деталі законопроєкту

В Україні планують спростити систему оподаткування ФОП: деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226, який у майбутньому спростить систему оподаткування ФОП.  Він передбачає сплату податків без взаємодії з податковою та автоматичної звітності для айтівців, маркетологів та інших ФОП 3-Ї групи.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що законопроєкт №8226 дозволить ФОПам-спрощенцям 3-ї групи автоматично сплачувати податки і подавати звітність. Після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

  • власноруч платити податки,
  • подавати декларації вручну, 
  • стежити за датами сплати податків.

"Після впровадження законопроєкту не треба буде вести облік доходів, подавати декларації вручну та стежити за датами сплати податків. Зареєструвавши ФОП, потрібно лише подати в кілька кліків заявку в Дії та відкрити спеціальний рахунок у банку. Далі він автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів", - зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він підкреслив, що міністерство має досвід з розробки автоматичних послуг, які спрощують ведення бізнесу.

"Це і швидка реєстрація ФОП, і сплата податків у кілька кліків. Але це, звичайно, наступний крок автоматизації. Ми підтримуємо всі проєкти, завдання яких — прибрати людський чинник та зробити послугу непомітною. Культура цифровізації набирає обертів", - підкреслює Федоров.

За його словами, система Smart-ФОП працюватиме автоматично без участі самого підприємця чи бухгалтера. 

Зазначимо, з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.

Автор:
Світлана Манько