В Україні планують спростити систему оподаткування ФОП: деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226, який у майбутньому спростить систему оподаткування ФОП. Він передбачає сплату податків без взаємодії з податковою та автоматичної звітності для айтівців, маркетологів та інших ФОП 3-Ї групи.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що законопроєкт №8226 дозволить ФОПам-спрощенцям 3-ї групи автоматично сплачувати податки і подавати звітність. Після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

власноруч платити податки,

подавати декларації вручну,

стежити за датами сплати податків.

"Після впровадження законопроєкту не треба буде вести облік доходів, подавати декларації вручну та стежити за датами сплати податків. Зареєструвавши ФОП, потрібно лише подати в кілька кліків заявку в Дії та відкрити спеціальний рахунок у банку. Далі він автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів", - зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він підкреслив, що міністерство має досвід з розробки автоматичних послуг, які спрощують ведення бізнесу.

"Це і швидка реєстрація ФОП, і сплата податків у кілька кліків. Але це, звичайно, наступний крок автоматизації. Ми підтримуємо всі проєкти, завдання яких — прибрати людський чинник та зробити послугу непомітною. Культура цифровізації набирає обертів", - підкреслює Федоров.

За його словами, система Smart-ФОП працюватиме автоматично без участі самого підприємця чи бухгалтера.

Зазначимо, з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.