150 тисяч нових ФОП за 9 місяців: чому українці не бояться ризикувати в умовах воєнного часу

Десятки ракет і дронів атакують Україну щотижня, завдаючи значної шкоди цивільним та інфраструктурним об’єктам. Від початку повномасштабного вторгнення росії 24-го лютого всі без виключення українські міста і села перебувають під загрозою: від Закарпаття до Луганщини. Сім мільйонів громадян виїхали за кордон, 42% малих підприємств припинили роботу протягом перших двох тижнів після вторгнення.

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Вистояли на всіх фронтах

Втім, найгірші прогнози щодо падіння української економіки не справдилися. Війна показала, на що здатні українці, та підприємці зокрема, в скрутних умовах. За підсумками вересня 2022 року Кабінет міністрів повідомив про уповільнення темпів падіння ВВП. А за даними Національного банку український бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо ділової активності.

Показник, який говорить сам за себе: за останні дев’ять місяців 150 тисяч українців зареєстрували нові бізнеси. Серед них понад 132 тисячі як фізичні особи-підприємці (ФОП), і понад 14 тисяч – як юридичні особи. Цифри продовжують зростати по кілька тисяч на тиждень. Найпопулярнішими напрямками діяльності є роздрібна, гуртова торгівля і комп’ютерне програмування.

Без сумніву, вибух активності українського підприємництва не є наслідком одного окремого чинника. Мова йде про вплив багатьох факторів, від державної підтримки до успішних воєнних дій. Проте в першу чергу варто говорити саме про особисті якості тих, хто починає займатися бізнесом.

Виявилося, що українці надзвичайно швидко адаптувалися до воєнних реалій, усвідомивши, що запорукою перемог на фронті є успішне функціонування економіки. З іншого боку, можна говорити, що в наших співгромадян значно підвищився рівень сприйняття ризику. Іншими словами, українці не бояться починати підприємницьку діяльність навіть під загрозою російських терористичних атак.

ФОП як найкраща альтернатива

Підприємства роздрібної і гуртової торгівлі протягом перших місяців після вторгнення зберігали високий рівень активності завдяки наявним запасам. Особливо це стосується великих торговельних мереж, що з кінця весни почали вдаватися до скорочень. З іншого боку, дрібні бізнеси у вигляді ФОП стали привабливою альтернативою традиційному працевлаштуванню, зважаючи на зростання рівня безробіття, що до кінця 2022 р. сягне 30%.

Так само дрібні торговельні підприємства отримують стимул у вигляді постійного зростання цін: споживча інфляція у річному вимірі нині становить понад 24%. Маючи власний бізнес, громадяни мають змогу регулювати величину своїх доходів, змінюючи ціну товару; вони б не мали такої гнучкості, будучи працевлаштованими на правах найманих працівників.

Важливим чинником, що підштовхує українців до заснування бізнесу, є обмеження, пов’язані з перетином кордону під час режиму воєнного стану. У 2021 р. обсяг переказів трудових мігрантів склав рекордні $15 млрд. При цьому, тільки 2 млрд переказали ті, хто працює за кордоном постійно понад рік. Таким чином, багато українців втратили можливості для тимчасового заробітку за кордоном, тому мали шукати альтернативу вдома, найпривабливішою з яких є реєстрація ФОП. До того ж, понад шість мільйонів українців нині мають статус внутрішньо переміщених. Багато з них продовжили власний бізнес на новому місці проживання або зареєстрували новий.

Зважаючи на складні умови ведення бізнесу під час регулярних обстрілів усієї території України, уряд ініціював низку заходів для його підтримки. Варто зауважити, що держава наразі відмовилася від намірів фіскалізувати мале підприємництво: одна тільки вимога встановлювати касові апарати могла стати значним негативним стимулом для потенційних ФОП.

З іншого боку, суттєво допомогла цифровізація, проведена Міністерством цифрової трансформації у попередні роки. Наприклад, через платформу "Дія" підприємці отримали змогу подавати заяви на отримання компенсації, грантів, різного роду допомоги, звітувати про фінансові результати. Так, за програмою доступних кредитів "5-7-9" підприємці отримали 5,6 млрд гривень: суттєва допомога в умовах різкого подорожчання банківських позик.

Подальші перспективи

Варто зауважити, що Кабінет міністрів доволі оптимістично оцінює перспективи відновлення національної економіки. Якщо в березні падіння ВВП за підсумками 2022 року оцінювалося на рівні 40-50%, то зараз Кабмін говорить про 33%. Більше того, на 2023 рік у проєкті закону "Про державний бюджет" закладене зростання на 4%. Відповідно, уряд очікує не тільки стабілізацію українського господарства, а й початку його відновлення.

Звісно, велика роль у цьому покладається на безперервність іноземної допомоги, що повинна покрити близько половини бюджетних витрат. Однак безпосередньо реальна економічна ситуація повністю залежатиме від активності внутрішніх суб’єктів господарювання, в першу чергу – малого і середнього бізнесу.

Таким чином, темпи реєстрації ФОП зараз є тим чинником, що дозволяє нам сподіватися на відновлення високих темпів економічного зростання. Українська перемога, без сумніву, буде здобута на полі битви, але вона стане можливою тільки за умови міцної підтримки у вигляді сильної економіки та мотивованих підприємців.