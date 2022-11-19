150 тысяч новых ФОП за 9 месяцев: почему украинцы не боятся рисковать в условиях военного времени

Десятки ракет и дронов атакуют Украину еженедельно, нанося значительный ущерб гражданским и инфраструктурным объектам. С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля все без исключения украинские города и села находятся под угрозой: от Закарпатья до Луганщины. Семь миллионов граждан уехали за границу, 42% малых предприятий прекратили работу в течение первых двух недель после вторжения.

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Выстояли на всех фронтах

Впрочем, самые плохие прогнозы по падению украинской экономики не оправдались. Война показала, на что способны украинцы и предприниматели в частности, в сложных условиях. По итогам сентября 2022 года Кабинет Министров сообщил о замедлении темпов падения ВВП. А по данным Национального банка , украинский бизнес продолжает ослаблять негативные ожидания относительно деловой активности.

Показатель, говорящий сам за себя: за последние девять месяцев 150 тысяч украинцев зарегистрировали новые бизнесы. Среди них более 132 тысяч как физические лица-предприниматели (ФОП), и более 14 тысяч – как юридические лица. Цифры продолжают расти по несколько тысяч в неделю. Наиболее популярными направлениями являются розничная, оптовая торговля и компьютерное программирование.

Без сомнения, взрыв активности украинского предпринимательства не является результатом одного отдельного фактора. Речь идет о влиянии многих факторов, от государственной поддержки до успешных военных действий. Однако в первую очередь стоит говорить именно о личных качествах начинающих заниматься бизнесом.

Оказалось, что украинцы очень быстро адаптировались к военным реалиям, осознав, что залогом побед на фронте является успешное функционирование экономики. С другой стороны, можно говорить о том, что у наших сограждан значительно повысился уровень восприятия риска. Другими словами, украинцы не боятся начинать предпринимательскую деятельность даже под угрозой российских террористических атак.

ФОП как лучшая альтернатива

Предприятия розничной и оптовой торговли в первые месяцы после вторжения сохраняли высокий уровень активности благодаря имеющимся запасам. Особенно это касается крупных торговых сетей, которые с конца весны начали прибегать к сокращениям. С другой стороны, мелкие бизнесы в виде ФОП стали привлекательной альтернативой традиционному трудоустройству, учитывая рост уровня безработицы, что к концу 2022 г. достигнет 30%.

Так же мелкие торговые предприятия получают стимул посредством постоянного роста цен: потребительская инфляция в годовом исчислении в настоящее время составляет более 24%. Имея собственный бизнес, граждане могут регулировать величину своих доходов, изменяя цену товара; они не имели бы такой гибкости, будучи трудоустроенными на правах наемных работников.

Важным фактором, который подталкивает украинцев к созданию бизнеса, ограничения, связанные с пересечением границы во время режима военного положения. В 2021 году объем переводов трудовых мигрантов составил рекордные $15 млрд . При этом только 2 млрд передали те, кто работает за границей постоянно более года. Таким образом, многие украинцы потеряли возможности для временного заработка за границей, поэтому должны были искать альтернативу дома, наиболее привлекательной из которых является регистрация ФОП. К тому же, более шести миллионов украинцев сейчас имеют статус внутренне перемещенных. Многие продолжили собственный бизнес на новом месте жительства или зарегистрировали новый.

Учитывая сложные условия ведения бизнеса во время регулярных обстрелов всей территории Украины, правительство инициировало ряд мер по его поддержке. Стоит отметить, что государство отказалось от намерений фискализовать малое предпринимательство: одно только требование устанавливать кассовые аппараты могло стать значительным негативным стимулом для потенциальных ФОП.

Кроме того, существенно помогла цифровизация, проведенная Министерством цифровой трансформации в предыдущие годы. Например, через платформу "Дія" предприниматели получили возможность подавать заявления на получение компенсации, грантов, разного рода помощи, отчитываться о финансовых результатах. Так, по программе доступных кредитов "5-7-9" предприниматели получили 5,6 млрд гривен : существенная помощь в условиях резкого удорожания банковских ссуд.

Дальнейшие перспективы

Стоит отметить, что Кабинет Министров довольно оптимистично оценивает перспективы восстановления национальной экономики. Если в марте падение ВВП по итогам 2022 года оценивалось на уровне 40-50%, то сейчас Кабмин говорит о 33%. Более того, на 2023 год в проекте закона "О государственном бюджете" заложен рост на 4%. Соответственно правительство ожидает не только стабилизацию украинского хозяйства, но и начала его восстановления.

Естественно, огромная роль в этом возлагается на непрерывность иностранной помощи, которая обязана покрыть около половины бюджетных расходов. Однако непосредственно реальная экономическая ситуация будет полностью зависеть от активности внутренних субъектов хозяйствования, в первую очередь – малого и среднего бизнеса.

Таким образом, темпы регистрации ФОП сейчас являются тем фактором, который позволяет надеяться на возобновление высоких темпов экономического роста. Украинская победа, без сомнения, будет одержана на поле битвы, но она станет возможной только при условии крепкой поддержки в виде сильной экономики и мотивированных предпринимателей.