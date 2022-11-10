Попри війну понад половина українських бізнес-лідерів залишаються оптимістичними — KPMG в Україні

85% керівників світових компаній впевнені у перспективах зростання своїх організацій протягом наступних трьох років. 79% бізнес-лідерів українських компаній впевнені у життєстійкості їхніх організацій упродовж наступних шести місяців.

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На тлі тривалої невизначеності та нових викликів, спричинених війною в Україні, понад половина українських бізнес-лідерів залишаються оптимістичними – 65% кажуть, що впевнені в перспективах зростання їхніх компаній та галузей впродовж наступних трьох років. Проте, коли йдеться про світову економіку, лише 19% українських керівників впевнені у зростанні світової економіки впродовж наступних трьох років. У світі 71% вважає, що світова економіка зростатиме у трирічній перспективі, а 85% керівників впевнені в перспективах зростання їхніх компаній, галузей та країн.

Такими є результати щорічного дослідження KPMG «Погляд керівників бізнесу 2022» в Україні та світі, який цього року присвячений вивченню поглядів лідерів українського та світового бізнесу та їхньої готовності приймати глобальні виклики в часи світової кризи та геополітичної нестабільності. Звіт KPMG «Погляд керівників бізнесу 2022» підготовлено в рамках щорічного глобального дослідження KPMG 2022 CEO Outlook.

«За два попередні роки пандемії COVID-19 український бізнес скоригував стратегію розвитку компаній та бізнес-стратегії – керівники опанували нові способи роботи, адаптувались до умов сучасності та переспрямували свої інвестиції. Цей дворічний період допоміг багатьом компаніям в Україні частково підготуватись до нового виклику – повномасштабної війни в Україні, попри яку багато компаній продовжують працювати та підтримувати економіку країни», - прокоментував керуючий партнер KPMG в Україні Андрій Цимбал.

Вплив економічної ситуації

81% керівників в Україні (86% - у світі) очікують економічний спад упродовж наступних 12 місяців, а 65% українських керівників впевнені, що криза не буде короткотривалою. 51% українських та 76% світових лідерів враховували економічний спад у своїх бізнес-планах.

Попри тернистий шлях розвитку економіки України на тлі війни, 44% лідерів українських компаній переконані, що кризова ситуація ніяк не вплине на їхні очікування стосовно запланованих темпів зростання упродовж наступних трьох років. До цієї думки схиляються також 73% керівників у світі.

У своєму прагненні забезпечувати зростання, керівники стикаються також з серйозними викликами та ризиками. На думку керівників українських організацій, у 2022 році в Україні найбільшими загрозами для бізнесу є очікувана геополітична невизначеність та пов`язані з цим операційний та регуляторний ризики. Нестача кваліфікованих талантів не один рік поспіль залишається на радарі керівників в Україні.

У світі нові технології, які минулого року не входили до п’ятірки головних ризиків, підвищуються в рейтингу, як першорядна та найбільша загроза для зростання світових організацій.

Стратегії цифровізації на тлі невизначеності та змін

Попри війну апетит бізнес-лідерів щодо цифровізації не змінився у порівнянні з минулим роком – 45% керівників в Україні (72% у світі) вже мають агресивну стратегію інвестування в цифровізацію, що спрямована на забезпечення першості в сфері інновацій. Більш того, 42% (71% у світі) задоволені своїми досягненнями в технологічній сфері та можуть спрямовувати інвестиції в інші фінансові потоки. У світі чотири з п’яти керівників відзначають, що їхні компанії призупиняють або скорочують стратегії цифрової трансформації. В Україні, 72% бізнес-лідерів сказали, що не планують призупиняти або скорочувати стратегії цифрової трансформації.

Питання створення кіберкультури набирає популярності через посилення кібернебезпеки – 84% українських керівників відповіли, що створення культури кібербезпеки так само важливо, як і створення технологічних засобів контролю. Показник навіть перевищив світовий настрій (73%).

Таланти та робоче місце майбутнього

Українські та світові бізнес-лідери притримуються протилежно різних думок стосовно того, як має виглядати робоче середовище в наступні три роки. 65% світових керівників очікують, що через три роки офіс стане основним робочим середовищем. На противагу керівники українських компаній і надалі уявляють роботу в гібридному форматі (88%), що втричі перевищує очікування світових лідерів (28%). Про традиційну роботу в офісі кажуть лише 5% українських керівників.

Стратегія впровадження ESG – на радарі керівників організацій

На запитання, чи бачать керівники сьогодні зростання вимог інвесторів, регуляторів та клієнтів, щодо надання більш детальної та прозорої звітності з питань ESG, 47% керівників в Україні відповіли, що помітили таку тенденцію у дуже незначних обсягах або ж вона взагалі відсутня (21%). У світі 69% бізнес-лідерів відзначають значне зростання попиту зацікавлених сторін на звітність та прозорість щодо питань ESG.

Бізнес-лідери світових та українських компаній приділяють велику увагу соціальній складовій у сфері ESG. В Україні градус важливості соціального питання посилився після початку повномасштабної війни в Україні. Бізнес-лідери у світі та Україні погоджуються, що прогрес у сфері різноманітності та інклюзивності просувався в діловому світі занадто повільно. 65% керівників в Україні та 73% у світі запевняють, що упродовж наступних трьох років увага до різноманітності посилиться.

Повна версія звіту «Погляд керівників бізнесу в Україні 2022» доступна для завантаження за посиланням – Погляд керівників бізнесу в Україні 2022 - KPMG Ukraine (home.kpmg)

Повна версія звіту KPMG 2022 CEO Outlook українською мовою доступна для завантаження за посиланням - KPMG 2022 CEO Outlook.

Про звіт KPMG 2022 CEO Outlook

Це 8-й випуск звіту KPMG CEO Outlook за результатами опитування, проведеного серед 1 325 керівників компаній у період з 12 липня по 24 серпня 2022 року, надає унікальне розуміння мислення, стратегії й тактики планування генеральних директорів не тільки в порівнянні з періодом, що розпочався перед пандемією, і до сьогодні, але й дозволяє порівняти з результатами опитування KPMG CEO Pulse серед 500 керівників компаній, проведеного в період з 12 січня по 9 лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення росії в Україну. В опитуванні брали участь керівники компаній, річний прибуток яких перевищує 500 мільйонів доларів США, а річний прибуток третини опитаних компаній перевищує 10 мільярдів доларів США. Опитування охопило лідерів одинадцяти провідних ринків (Австралія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Іспанія, Велика Британія та США) і одинадцять провідних галузей (управління активами, автомобілебудування, банківська справа, виробництво споживчих товарів і роздрібна торгівля, енергетика, інфраструктура, страхування, галузь медично-біологічних наук, переробна промисловість, технології та телекомунікації).

Про звіт «Погляд керівників бізнесу в Україні 2022»

Опитування проводилось в Україні вп`яте. В опитуванні в 2022 році взяли участь 43 керівника та керівниці, що працюють у різних галузях економіки. Опитування проводилося в Україні з липня по жовтень 2022 року. Його структура ґрунтується на 32 запитаннях, адаптованих із глобального опитування KPMG 2022 CEO Outlook. Зазначені вище керівники бізнесів є представниками різноманітних галузей, серед яких найбільшу частку займають: технології (16%), виробництво (14%) та продаж товарів широкого вжитку і роздрібна торгівля (14%). Серед українських підприємців 77% відзначили доходи їх організацій на рівні менш ніж 500 мільйонів доларів США, що склало левову частку результату опитаних. Решта організацій вказали дохід на рівні: від 1 до 9,9 мільярдів доларів США (12%), 10 мільйонів доларів США або більше (7%), від 500 до 999 мільйонів.

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