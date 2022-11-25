В Украине планируется упростить систему налогообложения ФЛП: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8226, который в будущем упростит систему налогообложения ФЛП. Он предусматривает уплату налогов без взаимодействия с налоговой и автоматической отчетности для айтовцев, маркетологов и других ФЛП 3-й группы.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что законопроект №8226 позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и представлять отчетность. После внедрения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.

Так что ИТ-специалистам, SMM-менеджерам, дизайнерам и другим ФЛП 3-й группы без наемных работников больше не потребуется:

собственноручно платить налоги,

подавать декларации вручную,

следить за датами уплаты налогов.

"После внедрения законопроекта не нужно будет вести учет доходов, подавать декларации вручную и следить за датами уплаты налогов. Зарегистрировав ФЛП, нужно лишь подать в несколько кликов заявку в "Дії" и открыть специальный счет в банке. Далее он будет автоматически вычислять 5% единого налога и минимальный ЕСВ, а также предоставит налоговой информацию о поступлении средств", - отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что у министерства есть опыт по разработке автоматических услуг, упрощающих ведение бизнеса.

"Это и быстрая регистрация ФЛП, и уплата налогов в несколько кликов. Но это, конечно, следующий шаг автоматизации. Мы поддерживаем все проекты, задача которых - убрать человеческий фактор и сделать услугу незаметной. Культура цифровизации набирает обороты", - подчеркивает Федоров.

По его словам, система Smart-ФЛП будет работать автоматически без участия самого предпринимателя или бухгалтера.

Отметим, с 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.