Защита инвесторов жилья: впервые в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав

Впервые в Украине в Государственном реестре прав (ГРРП) застройщики зарегистрировали специальные имущественные права на будущие объекты недвижимости. Такое право поможет заказчикам строительства (застройщикам) вести бизнес прозрачно, а покупателям защитить свои инвестиции в жилье от недобросовестных застройщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Там отмечают, что специальное имущественное право – это право собственности на недвижимые объекты, которые находятся на этапе строительства или будут построены.

Ранее застройщики не регистрировали особые имущественные права на будущую недвижимость. Это приводило к мошенническим схемам в сфере, а также к ситуациям, когда одну и ту же квартиру могли "продавать" несколько раз разным людям.

Зарегистрировать права можно онлайн посредством Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Сейчас зарегистрированы такие права на 3 объекта строительства.

"Теперь перед тем, как зарегистрировать такое право, застройщик должен создать ряд определенных документов в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС), среди которых — заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Заявление получается государственным регистратором в электронной форме путем взаимодействия между ЕГЭСС и ГРРП. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и данных о себе", - объясняют в Мининфраструктуре.

"Реализация этого механизма стала возможной благодаря принятию соответствующего закона "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Впервые за все годы независимости мы имеем законодательные нормы, реально защищающие людей, вкладывающих деньги в первичную недвижимость "Это непосредственно стало возможным благодаря регистрации специального имущественного права, которого ранее не существовало", - подчеркнула глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она добавила, что регистрация специального имущественного права обязательна для тех, кто намерен продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа.

Напомним, 8 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон " О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем ", призван защитить права инвесторов в новое жилье. Соответствующий законопроект №5091 Верховная Рада приняла 15 августа 2022 года.

Отметим, на портале "Действие" доступен кабинет "Мое строительство". В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.



Также с апреля 2023 годапубличная информация о строительстве снова в открытом доступе. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности.

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