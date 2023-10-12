Валюта VS Жилье: изменятся ли цены на первичном рынке

В настоящее время НБУ принимает эффективные меры, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями. Отразится ли отмена фиксированного курса валют на стоимости жилья на первичном рынке?

"Режим "управляемой гибкости" сохраняет за НБУ возможность осуществления тактических мер, направленных на удовлетворение спроса на валюту. Следовательно, ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38-39,5 грн/$".

Напомним, что ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара США, что в контексте конъюнктуры валютного рынка не повлияет на стоимость м2. А учитывая достаточно низкий уровень спроса и объективные условия войны, в течение второй половины октября и в ноябре глобальные изменения в стоимости жилья на первичном рынке маловероятны.

Как и в течение 9 месяцев 2023 года, уровень спроса составляет максимум ⅓ от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением – это лишь 15-20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен.

Однако имеющийся спрос распределен неравномерно: более 70% покупателей интересуют квартиры в уже построенных домах, или в ЖК или отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства (с уровнем готовности от 70% и ожидаемым вводом в эксплуатацию до конца первого полугодия 2024 года).

Есть еще несколько важных факторов, влияющих на уровень спроса:

локация с максимальной защищенностью от возможных ракетных обстрелов и "шахидных" атак (западные регионы страны, а также города с максимальной эффективностью работы ПВО);

качество объекта строительства (класс объекта, этажность, используемые стройматериалы, создаваемые объекты инфраструктуры, наличие рекреационного потенциала и т.п.);

цена и площадь квартир (наиболее востребованными являются дома площадью от 40 м2 до 70 м2);

способы приобретения (развиты гибкие программы по рассрочке, наличие общих ипотечных программ с коммерческими банками, скидки и предложения);

реноме девелопера: активность строительства, несмотря на сверхсложные военные условия, открытость и демократическая уступчивость перед инвесторами, вложившими средства еще до начала широкомасштабного вторжения.

В целом развитие первичного рынка - это не заблуждение, ведь строительство новостроек продолжается. Кроме того, на рынке появляются новые качественные проекты, включая сервисные апартаменты, которые со временем могут занять нишу арендного жилья. Однако полноценное развитие рынка возможно после наступления украинской победы. От этого зависит системность восстановления Украины, приход сильных иностранных инвесторов, развитие фондов инвестирования в недвижимость (REIT-фондов).