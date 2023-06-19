В Украине заработал е-сервис защиты граждан, инвестировавших в строительство жилья: как он работает

В Украине заработал электронный механизм защиты людей, которые вкладываются в строительство. Теперь украинцы смогут регистрировать имущественные права на жилье, которое находится на этапе строительства или будет построено.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Ранее граждане были вынуждены заключать с застройщиками только предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях. Это не давало права собственности до ввода жилья в эксплуатацию. Так что иногда приводило к махинациям. К примеру, когда одну квартиру "продают" нескольким людям сразу.

"С новым законодательством украинцы получают защиту инвестиции в строительство от государства. Еще до сдачи объекта в эксплуатацию можно зарегистрировать свои имущественные права на жилье. Это убережет граждан от возможных коррупционных схем и махинаций, связанных с покупкой жилья", - говорится в сообщении.

Как работает новый механизм

Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, и затем передавать эти права покупателям. Все данные будут храниться в ЕГЭСС.

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры сообщили, что другим преимуществом механизма является то, что после регистрации покупателем имущественных прав на будущую квартиру застройщик не может без согласования с владельцем менять технические характеристики квартиры.

Напомним, в апреле в открытом доступе снова появилась публичная информация о строительстве. С началом полномасштабного вторжения эти данные были временно недоступны в целях безопасности.

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