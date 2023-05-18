Регистрация недвижимости на портале "Дія" теперь доступна для жителей еще 10 областей

С сегодняшнего дня жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество через портал “Дія”.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Регистрация подтверждает, что вы законный собственник имущества. Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. После внесения сведений в электронный реестр данные о недвижимости точно никуда не исчезнут и их не смогут подделать мошенники", - отметил Федоров.

Он добавил, чтобы получить услугу, теперь просто нужно подать заявление онлайн. Это касается прав, возникших и зарегистрированных до 1 января 2013 года, когда был введен Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Кстати, чтобы получить выплату по программе єВідновлення важно зарегистрировать жилье в Государственном реестре прав. Делайте это просто и удобно на портале "Дія"", - заметил министр.

На сегодняшний день у 2/3 граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, жилье не зарегистрировано в ГРНП. Это делает невозможным подачу заявления на выплату пособия, ведь наличие записи о праве собственности в реестре является обязательным условием для подачи заявления.

Как пользоваться услугой?

Войдите на портал Дія или зарегистрируйтесь

Нажмите Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление

Внесите нужную информацию и сканы документов

Подпишите заявление электронной подписью

Результат получите письмо на электронную почту.



Заметим, что раньше воспользоваться услугой на портале Дія могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковщины. Те же, кто не использовал портал "Дія", вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

Благодаря масштабированию услуги на портале "Дія" значительно большее количество граждан смогут онлайн подать заявление на регистрацию, без необходимости идти к государственному регистратору и проходить многочисленными коридорами госучреждений. Это особенно актуально для жителей Харьковской, Черниговской и Киевской областей, являющихся одними из наиболее пострадавших в результате агрессии РФ.

Напомним, 10 мая, стартовала программа єВідновлення. Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Кто сможет воспользоваться услугой и как получить компенсацию, читайте по ссылке.