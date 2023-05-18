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Недвижимость
Дата публикации

Регистрация недвижимости на портале "Дія" теперь доступна для жителей еще 10 областей

Регистрация недвижимости на портале "Дія" теперь доступна для жителей еще 10 областей
Регистрируйте недвижимость на портале Дія

С сегодняшнего дня жители Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцк смогут подать заявление на регистрацию прав на недвижимое имущество через портал “Дія”.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Регистрация подтверждает, что вы законный собственник имущества. Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. После внесения сведений в электронный реестр данные о недвижимости точно никуда не исчезнут и их не смогут подделать мошенники", - отметил Федоров.

Он добавил, чтобы получить услугу, теперь просто нужно подать заявление онлайн. Это касается прав, возникших и зарегистрированных до 1 января 2013 года, когда был введен Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Кстати, чтобы получить выплату по программе єВідновлення важно зарегистрировать жилье в Государственном реестре прав. Делайте это просто и удобно на портале "Дія"", - заметил министр.

На сегодняшний день у 2/3 граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, жилье не зарегистрировано в ГРНП. Это делает невозможным подачу заявления на выплату пособия, ведь наличие записи о праве собственности в реестре является обязательным условием для подачи заявления.

Как пользоваться услугой?

  • Войдите на портал Дія или зарегистрируйтесь
  • Нажмите Услуги → Земля, строительство, недвижимость → Государственная регистрация прав на недвижимое имущество → Подать заявление
  • Внесите нужную информацию и сканы документов
  • Подпишите заявление электронной подписью
  • Результат получите письмо на электронную почту.

Заметим, что раньше воспользоваться услугой на портале Дія могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковщины. Те же, кто не использовал портал "Дія", вынуждены были пройти как минимум 3 госучреждения, чтобы зарегистрировать права на свое недвижимое имущество.

Благодаря масштабированию услуги на портале "Дія" значительно большее количество граждан смогут онлайн подать заявление на регистрацию, без необходимости идти к государственному регистратору и проходить многочисленными коридорами госучреждений. Это особенно актуально для жителей Харьковской, Черниговской и Киевской областей, являющихся одними из наиболее пострадавших в результате агрессии РФ.

Напомним, 10 мая,   стартовала программа єВідновлення.   Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Кто сможет воспользоваться услугой и как получить компенсацию, читайте   по ссылке.

Автор:
Светлана Манько