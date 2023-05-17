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В правительстве озвучили, сколько заявлений подали украинцы на компенсацию за поврежденное жилье
Украинцы подали 10440 заявлений за первую неделю программы получения компенсации за поврежденное жилье "єВідновлення". Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Больше всего заявлений касаются восстановления квартир – 56%. 43,4% обращений по поводу компенсации поврежденного дома и 1% - других жилых помещений.
"Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий по состоянию на 17 мая создано уже 108”, - отметили в правительстве.
Напомним, за первые сутки после старта программы "єВідновлення" более трех тысяч украинцев оставили заявку на компенсацию за разрушенное жилье.Подписывайтесь на наш YouTube канал
10 мая, стартовала программа "єВідновлення". Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.
Две трети пользователей до сих пор не смогли подать заявку на получение компенсации. По данным Мининфраструктуры, ошибка вызвана тем, что их жилье не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость. Чтобы решить эту проблему, ведомство предлагает обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления, который внесет данные в ГРПП, если они не были внесены.
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