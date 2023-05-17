В правительстве озвучили, сколько заявлений подали украинцы на компенсацию за поврежденное жилье

Украинцы подали 10440 заявлений за первую неделю программы получения компенсации за поврежденное жилье "єВідновлення". Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Больше всего заявлений касаются восстановления квартир – 56%. 43,4% обращений по поводу компенсации поврежденного дома и 1% - других жилых помещений.

"Далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий по состоянию на 17 мая создано уже 108”, - отметили в правительстве.

Напомним, за первые сутки после старта программы "єВідновлення" более трех тысяч украинцев оставили заявку на компенсацию за разрушенное жилье.

10 мая, стартовала программа "єВідновлення". Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Две трети пользователей до сих пор не смогли подать заявку на получение компенсации. По данным Мининфраструктуры, ошибка вызвана тем, что их жилье не зарегистрировано в Госреестре прав на недвижимость. Чтобы решить эту проблему, ведомство предлагает обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления, который внесет данные в ГРПП, если они не были внесены.

На саммите Совета Европы в Исландии подписали политическую декларацию о создании Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Документ был подписан представителями 43 стран.