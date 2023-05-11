Через программу "єВідновлення" украинцы подали рекордное количество заявок в первые сутки после запуска

За сутки более трех тысяч украинцев оставили заявку на компенсацию за разрушенное жилье в программе "єВідновлення", которая с 10 мая доступна в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"За первые сутки работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" успешно подано 3194 заявления о выплате пособия. В частности, только вчера было подано 2454 заявления", - отметили в ведомстве.

Там отметили, что далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и приступят к непосредственному обследованию жилья.

"Отмечаем, что перед этим нужно предварительно подать через Дію, нотариуса или ЦНАП информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Напомним, вчера, 10 мая, стартовала программа "єВідновлення". Теперь все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой для получения государственной помощи для восстановления своего жилья. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Кто сможет воспользоваться услугой и получить компенсацию, читайте по ссылке.