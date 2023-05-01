В Николаевской области подсчитали количество разрушенных домов в результате войны

В Николаевской области зафиксировали 11 670 объектов жилищного фонда, которые были уничтожены или повреждены в результате боевых действий. Об этом 1 мая сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в Media Center Ukraine.

Вместе с тем местные власти длительное время сотрудничают с международными организациями и странами. Запланировано восстановление ряда объектов на средства иностранных партнеров.

"На сегодняшний день речь идет о ряде объектов, в том числе медицинских и образовательных, которые будут восстанавливаться за средства наших иностранных партнеров. Также Региональный офис международного сотрудничества, он сейчас на финальной стадии через положения, и это добавит дополнительных возможностей для сотрудничества с международными организациями ", – рассказал Ким.

В частности, Дания и Казахстан за свои средства уже начинают восстановление крупных объектов.

Кроме того, в ОВА отмечают постепенное возвращение жителей, значительно возросло количество населения и в самом Николаеве.

"Приведу пример на самом областном центре. До войны было примерно 460 тысяч человек. После 24 февраля 2022 года осталось около 200 тысяч. В настоящее время в городе более 400 тысяч человек, из них примерно 30 тысяч – из Херсона. Город сейчас живет. Не остановили людей абсолютно, только свирепости добавили, обстрелы 27 апреля. Люди живут, возвращаются, восстанавливают свое жилье, пытаются восстановить полноценную жизнь", — добавил начальник ОВА.

Напомним, что в целом с февраля 2022 года Россия нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $143,8 млрд. С декабря 2022 года по февраль 2023 года сумма выросла еще более чем на $5 млрд.

Кроме того, по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Общая сумма ущерба оценивается в 13 млрд долларов.