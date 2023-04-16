Во время ночных обстрелов в Николаевской области погибли 2 подростка

В Пасхальную ночь оккупанты обстреляли Николаевщину, в результате - 2 подростка погибли. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

“Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снегиревская община. Предварительно зенитно-ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие”, - отметил Виталий Ким.

В городе Снигиревка повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.

Также вчера, 15 апреля, враг обстрелял населенный пункт Гороховской общины, в результате чего повреждено здание детского сада и клуба. Обошлось без пострадавших и жертв.

Вечером 12 апреля российские оккупанты из артиллерии обстреляли город Очаков Николаевской области.

В результате обстрелов в Очакове разрушены и повреждены жилые дома. Также пострадали автомобили, сети Интернет, газо- и электроснабжение.

13 марта в результате обстрела Николаевской области погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., тогда же ребенка 7 лет забрала скорая. До этого российские военные открывали огонь по Николаевской области в ночь на 12 марта.

Напомним, вчера житель Николаева получил 11,5 лет лишения свободы за то, что корректировал удары российскими крылатыми ракетами "Калибр" по родному городу.

Также информатор собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны на территории региона.