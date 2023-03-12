Войска РФ атаковали Очаков - загорелись автомобили, повреждены дома (ФОТО)

Российские военные ночью 12 марта открывали огонь по Николаевской области. В частности, под артиллерийские обстрелы попал город Очаков.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В результате атаки вспыхнула квартира. Фото: ГСЧС В результате обстрела вспыхнули 2 автомобиля. Фото: ГСЧС К тушению привлекалось 2 единицы техники. Фото: ГСЧС

По Очакову начали бить в 00:45-00:49. В результате атаки произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. В ГСЧС уточнили, что вспыхнули 2 автомобиля ВАЗ 2105 и MAZDA 626. Очередные отделения подразделения потушили пожары на площади 8 кв. м и 2 кв. м.

Последствия повреждений уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет уточнил, что огонь по Очакову россияне вели со стороны Кинбурнской косы.

Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, остающаяся под оккупацией врага. Херсонская область оккупирована только на левом берегу реки Днепр. Дельта Днепра занимает низовья реки при ее впадении в Днепровский лиман Черного моря. Площадь дельты Днепра составляет примерно 350 км.

Известно, что украинские и российские военные развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра.