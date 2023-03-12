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Войска РФ атаковали Очаков - загорелись автомобили, повреждены дома (ФОТО)
Российские военные ночью 12 марта открывали огонь по Николаевской области. В частности, под артиллерийские обстрелы попал город Очаков.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По Очакову начали бить в 00:45-00:49. В результате атаки произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. В ГСЧС уточнили, что вспыхнули 2 автомобиля ВАЗ 2105 и MAZDA 626. Очередные отделения подразделения потушили пожары на площади 8 кв. м и 2 кв. м.
Последствия повреждений уточняются. Информация о пострадавших не поступала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет уточнил, что огонь по Очакову россияне вели со стороны Кинбурнской косы.
Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, остающаяся под оккупацией врага. Херсонская область оккупирована только на левом берегу реки Днепр. Дельта Днепра занимает низовья реки при ее впадении в Днепровский лиман Черного моря. Площадь дельты Днепра составляет примерно 350 км.
Известно, что украинские и российские военные развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра.