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Войска РФ атаковали Очаков - загорелись автомобили, повреждены дома (ФОТО)

Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области
Спасатели ликвидировали два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов из РСЗО. Фото: ГСЧС

Российские военные ночью 12 марта открывали огонь по Николаевской области. В частности, под артиллерийские обстрелы попал город Очаков.

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Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области
Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области
В результате атаки вспыхнула квартира. Фото: ГСЧС
Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области
В результате обстрела вспыхнули 2 автомобиля. Фото: ГСЧС
Обстрел Очакова, обстрел Николаевской области
К тушению привлекалось 2 единицы техники. Фото: ГСЧС

По Очакову начали бить в 00:45-00:49. В результате атаки произошло возгорание автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка. В ГСЧС уточнили, что вспыхнули 2 автомобиля ВАЗ 2105 и MAZDA 626. Очередные отделения подразделения потушили пожары на площади 8 кв. м и 2 кв. м.

Последствия повреждений уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет уточнил, что огонь по Очакову россияне вели со стороны Кинбурнской косы.

Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, остающаяся под оккупацией врага. Херсонская область оккупирована только на левом берегу реки Днепр. Дельта Днепра занимает низовья реки при ее впадении в Днепровский лиман Черного моря. Площадь дельты Днепра составляет примерно 350 км.

Известно, что украинские и российские военные развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра.

Автор:
Вита Молодан