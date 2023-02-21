Один человек ранен в результате обстрела в Николаевской области

Один человек получил ранения в результате обстрела Очакова в Николаевской области. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Около 12.00 произошел очередной обстрел Очакова. Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - написал Шайхет.

Напомним, 21 февраля россияне обстреляли Херсон. В городе слышали около 20 взрывов. По состоянию на 14:00 известно о шести погибших и двенадцати раненых.