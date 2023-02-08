В разведке Британии оценили способность армии РФ форсировать Днепр

С тех пор как Россия отвела свои силы с западного берега Днепра Херсонской области в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра, продолжались боевые действия и разведка.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Российские войска почти наверняка использовали малые лодки, чтобы попытаться сохранить присутствие на ключевых островах. Украина неоднократно успешно использовала дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов", – отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что украинские и российские военные развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, контролирующей залив Днепра.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о попытках противника начать большое наступление через реку", - отмечают в разведке Британии.

По мнению аналитиков, маловероятно, что Россия будет пытаться форсировать Днепр штурмом, так как это будет очень сложно и дорого.

Отметим, Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, остающаяся под оккупацией врага. Херсонская область оккупирована только на левом берегу реки Днепр. Дельта Днепра занимает низовья реки при ее впадении в Днепровский лиман Черного моря.

Ранее в разведке Британии сообщали, что армия страны-агрессора РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года, однако она вряд ли сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели.