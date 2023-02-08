У розвідці Британії оцінили спроможність армії РФ форсувати Дніпро

З того часу, як Росія відвела свої сили із західного берега Дніпра Херсонської області в листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, які складають дельту Дніпра, тривали бойові дії та розвідка.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Російські війська майже напевно використовували малі човни, щоб спробувати зберегти присутність на ключових островах. Україна неодноразово успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів", – зазначають у відомстві.

Там додають, що українські та російські військові розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку", - зауважують у розвідці Британії.

На думку аналітиків, малоймовірно, що Росія намагатиметься форсувати Дніпро штурмом, так як це буде надзвичайно складно та дорого.

Зазначимо, Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією ворога. Херсонська область окупована тільки на лівому березі від річки Дніпро. Дельта Дніпра займає пониззя річки при її впадінні в Дніпровський лиман Чорного моря. Площа дельти Дніпра становить приблизно 350 км².

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що армія країни-агресора РФ намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року, однак вона навряд чи зможе наростити достатньо сил для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.