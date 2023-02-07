Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ в найближчі тижні

Армія країни-агресора РФ намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року, однак вона навряд чи зможе наростити достатньо сил для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві зазначають, що оперативною метою РФ, ймовірно, є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області.

Водночас розвідка Британії звертає увагу на те, що російським військам вдалося захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень.

"Причиною цього є те, що зараз РФ не вистачає боєприпасів для успішного наступу. А командири розробляють плани, в яких вимушені покладатися на неукомплектовані та недосвідчені підрозділи для досягнення нереалістичних цілей через політичний тиск", - зауважують у британській розвідці.

"Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від військових масштабних успіхів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів", - констатують в розвідці Британії.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.

В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.