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Розвідка Британії оцінила здатність РФ провести успішний наступ в найближчі тижні
Армія країни-агресора РФ намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року, однак вона навряд чи зможе наростити достатньо сил для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.
Про це повідомляє розвідка Британії.
У відомстві зазначають, що оперативною метою РФ, ймовірно, є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області.
Водночас розвідка Британії звертає увагу на те, що російським військам вдалося захопити лише кілька сотень метрів території за тиждень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Причиною цього є те, що зараз РФ не вистачає боєприпасів для успішного наступу. А командири розробляють плани, в яких вимушені покладатися на неукомплектовані та недосвідчені підрозділи для досягнення нереалістичних цілей через політичний тиск", - зауважують у британській розвідці.
"Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати від військових масштабних успіхів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів", - констатують в розвідці Британії.
Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW),Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.
Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм окупаційним військам захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, але він знову переоцінив можливості російської армії.
В ISW вважають, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.