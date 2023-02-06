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РФ планує провести "вибори" на захоплених територіях України для легалізації окупації, - розвідка Британії
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні “вибори” на захоплених РФ територіях України відбудуться 10 вересня 2023 року.
Про це повідомляє британська розвідка.
Аналітики зазначають, що включення виборів в один день голосування, яке заплановано по всій Росії, підкреслює прагнення окупантів представити території як невід’ємні частини Федерації.
До таких заяв в Росії вдаються на фоні інших зусиль із "русифікації" окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв’язку та транспорту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Хоча демократичний вибір більше не доступний для виборців навіть на регіональних виборах у Росії, лідери, ймовірно, висуватимуть самовиправдовувальний аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - зазначають у британській розвідці.
Нагадаємо, що Зеленський ввів санкции проти 200 підприємств атомної галузі Росії на 50 років.