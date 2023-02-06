РФ планує провести "вибори" на захоплених територіях України для легалізації окупації, - розвідка Британії

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що регіональні “вибори” на захоплених РФ територіях України відбудуться 10 вересня 2023 року.

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Про це повідомляє британська розвідка.

Аналітики зазначають, що включення виборів в один день голосування, яке заплановано по всій Росії, підкреслює прагнення окупантів представити території як невід’ємні частини Федерації.

До таких заяв в Росії вдаються на фоні інших зусиль із "русифікації" окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв’язку та транспорту.

"Хоча демократичний вибір більше не доступний для виборців навіть на регіональних виборах у Росії, лідери, ймовірно, висуватимуть самовиправдовувальний аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію", - зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, що Зеленський ввів санкции проти 200 підприємств атомної галузі Росії на 50 років.