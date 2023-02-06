Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы на захваченных РФ территориях Украины состоятся 10 сентября 2023 года.

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Об этом сообщает британская разведка.

Аналитики отмечают, что включение выборов в один день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление оккупантов представить территории как неотъемлемые части Федерации.

Такие заявления в России прибегают на фоне других усилий по "русификации" оккупированных территорий, включающих пересмотр систем образования, связи и транспорта.

"Хотя демократический выбор больше не доступен для избирателей даже на региональных выборах в России, лидеры, вероятно, будут выдвигать самооправдывающийся аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - отмечают в британской разведке.

Напомним, что Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет.