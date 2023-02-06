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РФ планирует провести "выборы" на захваченных территориях Украины для легализации оккупации, - разведка Британии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы на захваченных РФ территориях Украины состоятся 10 сентября 2023 года.
Об этом сообщает британская разведка.
Аналитики отмечают, что включение выборов в один день голосования, которое запланировано по всей России, подчеркивает стремление оккупантов представить территории как неотъемлемые части Федерации.
Такие заявления в России прибегают на фоне других усилий по "русификации" оккупированных территорий, включающих пересмотр систем образования, связи и транспорта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Хотя демократический выбор больше не доступен для избирателей даже на региональных выборах в России, лидеры, вероятно, будут выдвигать самооправдывающийся аргумент, что новые выборы еще больше оправдывают оккупацию", - отмечают в британской разведке.
Напомним, что Зеленский ввел санкции против 200 предприятий атомной отрасли России на 50 лет.