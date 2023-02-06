В ISW объяснили, почему Путин тянет с объявлением о второй волне мобилизации

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, необходимые для достижения его целей по оккупации Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин продолжал выбирать сравнительно менее рискованные варианты, даже когда осенью 2022 он столкнулся с военными поражениями в Харьковской и Херсонской областях.

"Он мог сразу объявить о масштабной мобилизации, но, по всей вероятности, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его привлекательности в российском обществе", - считают аналитики.

В ISW подчеркивают, что Минобороны и Кремль с опозданием проводят широкомасштабные военные реформы и начали воспринимать войну в Украине как затяжную и масштабную.

"Путин, вероятно, снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства чрезвычайной непопулярностью первой волны мобилизации. Кроме того, представители США и Запада сообщают, что Путин проводит опрос, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, и не решил, когда ее начать", - отмечают аналитики.

ISW также сообщает о противоречивых заявлениях от чиновников российской Госдумы и представителей Кремля относительно изменений в протоколы мобилизации и призыва, что, возможно, указывает на то, что Путин приказал подготовить эти положения, но не желает объявлять их общественности.

Также аналитики отмечают, что Путин возлагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику.

"Путин позволяет, а порой и поощряет российских блоггеров критиковать Минобороны, чтобы увести вину от себя", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, нежелание Путина идти на риск, напрямую связанный с войной в Украине, указывает на то, что он по-прежнему маловероятно будет идти на ядерную эскалацию или войну с НАТО.

"Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержки своих целей. Но его восприятие ситуации, с которой он сталкивается, расходится с реальностью", - отмечают в ISW.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности российской армии.

В ISW считают, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.

Напомним, по оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.