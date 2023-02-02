Путін наказав військам до березня захопити Донецьку та Луганську області - ГУР МО

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей до березня.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

Він додав, що є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", - зазначив Черняк.

За його словами, Росія використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", – додав представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що російські окупаційні війська можуть розпочати масштабний наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.