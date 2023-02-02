В ISW розповіли про тактику Путіна перед масштабним наступом

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін свідомо привертає увагу до північно-східних ділянок кордону між Україною та Росією, щоб відвернути увагу українського командування від інших напрямків фронту і заодно ще більше залякати своїх громадян українськими "неонацистськими формуваннями".

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 1 лютого Путін провів нараду щодо відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській та Курській областях. Він зазначив, що Кремль ставить пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є "справою військового відомства".

"Зосередженість Путіна на передбачуваній небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни", – вважають аналітики.

Вони додають, що Путін також може встановлювати умови, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів.

ISW також зазначає, що нове російське вторгнення з Білорусі зараз є надзвичайно малоймовірним, а триваюча інформаційна операція з прикріплення українських військ до північного українсько-білоруського кордону, здається, дає збій, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають цю загрозу малоймовірною.

"Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей у північну та північно-східну Україну, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах для захисту від таких нападів, таким чином розосередивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці", – підкреслюють в ISW.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.