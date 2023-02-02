В ISW рассказали о тактике Путина перед масштабным наступлением

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сознательно привлекает внимание к северо-восточным участкам границы между Украиной и Россией, чтобы отвлечь внимание украинского командования от других направлений фронта и при этом еще больше запугать своих граждан украинскими "неонацистскими формированиями".

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 1 февраля Путин провел совещание по возобновлению жилищной инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. Он отметил, что Кремль ставит приоритетом прекращение украинских обстрелов пограничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Сосредоточенность Путина на предполагаемой опасности обстрела украинцами приграничных регионов, вероятно, служит двойным целям. Это способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как угрозу существованию российских граждан, чтобы получить внутреннюю поддержку длительной войны", - считают аналитики.

Они добавляют, что Путин также может устанавливать условия, чтобы предотвратить и рассеять украинские силы от критических направлений продвижения, прижав их к северо-восточным приграничным районам.

ISW также отмечает, что новое российское вторжение из Беларуси сейчас чрезвычайно маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прикреплению украинских войск к северной украинско-белорусской границе, кажется, дает сбой, поскольку украинские официальные лица все чаще считают эту угрозу маловероятной.

"Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей в северную и северо-восточную Украину, это, вероятно, попытка заставить Украину развернуть ограниченные подразделения в этих районах для защиты от таких нападений, таким образом рассредоточив украинские войска накануне вероятной российской наступательной операции в ближайшие месяцы ", – подчеркивают в ISW.

Ранее аналитики Институт изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.