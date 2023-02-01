Наступление армии РФ на Бахмут еще не достигло своей кульминации, - ISW

Переброска личного состава армии страны-агрессора РФ в Бахмут на замену истощенным "вагнеровцам" помогла россиянам поддержать темпы наступления, но вряд ли оккупанты смогут окружить украинских военных в городе.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что наступление армии РФ на Бахмут еще не достигло своей кульминации.

"Введение российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочило кульминацию наступления группы "Вагнер", поэтому бои за город продолжаются", - отмечают аналитики.

В ISW не прогнозируют неизбежный захват Бахмута российскими войсками, хотя украинское командование может выбрать отступление, чем рисковать неприемлемыми потерями.

Так, командир украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Денис Яраловский отметил, что украинское военное командование осуществит контролируемый уход из Бахмута, чтобы сохранить жизнь украинских военных, вероятно, если украинское командование оценит неизбежность риска окружения города.

31 января представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что украинские силы все еще способны эффективно обеспечивать подразделения в Бахмуте, и отметил, что украинское военное командование разработало несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств для реагирования на операции России вокруг Бахмута.

По мнению аналитиков ISW, российские чиновники снова переоценивают военные возможности РФ для продвижения в Донецкой области, а так называемый глава ДНР Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.

"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Россией Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом российского военного потенциала", - подчеркнули в ISW.

Аналитики предполагают, что Министерство обороны России может пытаться полностью вытеснить наемников ППК "Вагнер" вблизи Бахмута, заменяя их регулярными войсками армии РФ, чтобы затем предоставить их единственными победителями в случае успеха.

Ранее аналитики Институт изучения войны (ISW) сообщали, что "вагнеровцев" под Бахмутом заменил российский десант и предполагали, что темпы наступления россиян на Донбассе замедлятся, поскольку "маловероятно, что российская армия согласится понести такие ужасные потери, которые понесли заключенные в тюрьму". с их тактикой пушечного мяса".