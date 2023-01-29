"Вагнерівців" під Бахмутом замінив російський десант, - ISW

Регулярні частини російської армії замінюють виснажені сили ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, щоб продовжити наступ на Бахмут.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що після важкої наступальної операції в районі Соледара, яка, за деякими оцінками, коштувала ПВК "Вагнер" понад чотири тисячі вбитими та близько 10 тисяч пораненими, найманці зменшують свою присутність на бахмутському напрямку.

На опублікованих відеокадрах з місця боїв у Бахмута помічені бойові машини десанту БМД-4М. Цю техніку використовують лише російські повітрянодесантні війська. Крім того, Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє про те, що російські ВДВ діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року.

На думку експертів, збільшення чисельності традиційних російських військ під Бахмутом, ймовірно, пов'язане з тим, що "вагнерівці" в цьому районі зазнали тяжких втрат з осені 2022 року.

"Група "Вагнер" вела атаки на межі своїх сил, але тепер російські війська направляють туди регулярні підрозділи для продовження наступу", – зазначають аналітики.

Зниження залежності кадрових російських військових від ПВК "Вагнер" у районі Бахмута, ймовірно, скорочує вплив бізнесмена Євгена Пригожина.

"Глава російського генштабу Валерій Герасимов та Міністерство оборони докладають зусиль для маргіналізації паралельних військових формувань, таких як група "Вагнер"", - підкреслюють аналітики ISW.

Саме з цим вони пов’ язують нападки Пригожина на націоналістичну "фракцію ветеранів" та терориста ДНР Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який різко критикує російське військове командування.

Крім того, в ISW вважають, що темпи наступу росіян на Донбасі сповільняться, оскільки "малоймовірно, що російська армія погодиться зазнати таких жахливих втрат, які зазнали ув'язнені "вагнерівці з їхньою тактикою гарматного м’ яса".

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.