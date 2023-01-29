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"Вагнеровцев" под Бахмутом заменил российский десант, - ISW
Регулярные части российской армии заменяют истощенные силы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы продолжить наступление на Бахмут.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что после тяжелой наступательной операции в районе Соледара, которая, по некоторым оценкам, стоила ЧВК "Вагнер" более четырех тысяч убитыми и около 10 тысяч ранеными, наемники уменьшают свое присутствие на Бахмутском направлении.
На опубликованных видеокадрах с места боев у Бахмута замечены боевые машины десанта БМД-4М. Эту технику используют только российские воздушно-десантные войска. Кроме того, Министерство обороны России все чаще сообщает о том, что российские ВДВ действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По мнению экспертов, увеличение численности традиционных российских войск под Бахмутом, вероятно, связано с тем, что "вагнеровцы" в этом районе понесли тяжелые потери с осени 2022 года.
"Группа "Вагнер" вела атаки на пределы своих сил, но теперь российские войска направляют туда регулярные подразделения для продолжения наступления", – отмечают аналитики.
Снижение зависимости кадровых российских военных от ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута, вероятно, сокращает влияние бизнесмена Евгения Пригожина.
"Глава российского генштаба Валерий Герасимов и Министерство обороны прилагают усилия для маргинализации параллельных военных формирований, таких как группа "Вагнер"", - подчеркивают аналитики ISW.
Именно с этим они связывают нападки Пригожина на националистическую "фракцию ветеранов" и террориста ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), резко критикующего российское военное командование.
Кроме того, в ISW считают, что темпы наступления россиян на Донбассе замедлятся, поскольку "маловероятно, что российская армия согласится понести такие ужасные потери, которые понесли заключенные "вагнеровцы с их тактикой пушечного мяса".
Напомним, кладбище, которое использует для захоронений российская ППК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.
Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертированы.