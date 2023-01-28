Путин готовится к большому наступлению: в ISW назвали вероятные направления

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки ВСУ", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что новое наступление армии РФ, чтобы вернуть инициативу на поле боя, может начаться уже в феврале или в марте.

В ISW убеждены, что недавние наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления на Луганск.

Также РФ передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Белоруссии в Луганскую область.

"Российские военные блоггеры также все чаще описывают идею повторной атаки на Киев как информационную операцию и предполагают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, новое наступление армии РФ вряд ли будет направлено на северную часть Украины.

"Нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в Беларуси. Кроме этого, россияне в основном используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций", - подчеркивают в ISW.

Отметим, по оценкам военной разведки Украины, новое нападение россиян на Киев с Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

Ранее аналитики ISW, проанализировав доступную им информацию, пришли к выводу, что украинские войска возобновили контрнаступление в районе Кременной Луганской области.