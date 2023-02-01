Наступ армії РФ на Бахмут ще не досяг своєї кульмінації, - ISW

Перекидання особового складу армії країни-агресора РФ у Бахмут на заміну виснаженим "вагнерівцям" допомогло росіянам підтримати темпи наступу, але наврядчи окупанти зможуть оточити українських військових у місті.

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Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що наступ армії РФ на Бахмут ще не досяг своєї кульмінації.

"Введення російських регулярних військ на лінію фронту під Бахмутом відтермінувало кульмінацію наступу групи "Вагнер", відтак бої за місто тривають", - зауважують аналітики.

В ISW не прогнозують неминучого захоплення Бахмута російськими військами, хоча українське командування може вибрати відступ, аніж ризикувати неприйнятними втратами.

Так, командир українського підрозділу, який діє в Бахмуті, Денис Яролавський зазначив, що українське військове командування здійснить контрольований відхід сил з Бахмута, щоб зберегти життя українських військових, ймовірно, якщо українське командування оцінить неминучість ризику оточення міста.

31 січня речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що українські сили все ще здатні ефективно забезпечувати підрозділи в Бахмуті, і зазначив, що українське військове командування розробило кілька планів на випадок непередбачених обставин для реагування на операції Росії навколо Бахмута.

На думку аналітиків ISW, російські чиновники знову переоцінюють військові можливості РФ для просування в Донецькій області, а так званий голова "ДНР" Денис Пушилін останнім часом зробив велику кількість заяв щодо просування сил РФ на Донбасі.

"Очікування Пушиліна щодо гіпотетичного захоплення Росією Бахмуту додатково демонструють, що росіяни продовжують стикатися з проблемами в точній оцінці співвідношення часу та простору з урахуванням російського військового потенціалу", – підкреслили в ISW.

Аналітики припускають, що Міністерство оборони Росії може намагатися повністю витіснити найманців ПВК "Вагнер" поблизу Бахмута, замінюючи їх регулярними військами армії РФ, щоб потім подати їх єдиними переможцями у разі успіху.

Раніше аналітики Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що "вагнерівців" під Бахмутом замінив російський десант і припускали, що темпи наступу росіян на Донбасі сповільняться, оскільки "малоймовірно, що російська армія погодиться зазнати таких жахливих втрат, які зазнали ув'язнені "вагнерівці з їхньою тактикою гарматного м’ яса".