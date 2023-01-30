Затримки з танками вплинули на спроможність України до швидкого контрнаступу, - ISW

Затримки з наданням Києву передових систем ППО та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для більших контрнаступальних операцій, створеними недоліками та невдачами російських військових операцій.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Україна все ще може розпочати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом'якшить наслідки тяганини Заходу з наданням необхідної допомоги. Однак затримка з початком цього контрнаступу дозволила росіянам поставити умови, які зроблять його важчим. Також ця затримка дозволила Росії створити умови для свого наступу.

"Якщо Україна ще не має техніки, необхідної для початку контрнаступу, то їй, ймовірно, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки не прибудуть у кількості, достатній для підтримки поновлення зусиль", - йдеться у повідомленні.

Крім того, потрібно враховувати погодн умови. На думку аналітиків і росіянам, і українцям доведеться враховувати сезон весняного бездоріжжя, що ускладнить, якщо не унеможливить, швидкий контрнаступ.

Україні, можливо, доведеться почекати до кінця весни чи початку літа, перш ніж відновити свої великомасштабні зусилля щодо звільнення стратегічно важливої території.

Нагадаємо, що після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання. Зокрема, в Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет нової військової допомоги.