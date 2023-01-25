Міністр оборони Німеччини розповів, коли танки Leopard надійдуть в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що танки Leopard 2 можуть бути в Україні приблизно через три місяці.

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Про це пише CNN.

"Я думаю, перші танки Leopard можуть бути в Україні приблизно через три місяці", - сказав Пісторіус.

Він додав, що спочатку проведуть навчання, а потім танки відправлять до Києва.

Пісторіус назвав прийняте в середу рішення відправити танки Leopard 2 в Україну "історичним".

"Німеччина обговорюватиме подальші поставки систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна", - сказав міністр оборони Німеччини.

Водночас він застеріг від надмірної радості.

"Ми не стали учасниками війни. Передача основних бойових танків - це не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього. Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним - воно є необхідним", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина схвалила відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволила реекспорт іншим країнам.

Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Нагадаємо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію".