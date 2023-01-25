Іспанія приєднується до поставок Україні танків Leopard

Уряд Іспанії прийняв рішення долучитися до коаліції держав, які разом створлять пакет військової допомоги, який на 100% складатиметься з танків для Україні, зокрема, Leopard 2. Про це повідомило іспанське видання El Pais з посиланням на свої джерела.

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Уточнюється, що таке рішення прийняли після того, як з'явилася інформація, що Німеччина надасть свої танки та дозволить їх реекспорт. Відомо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у питанні танків готовий був діяти лише у коаліції.

Наразі Міноборони та МЗС Іспанії, за інформацією El Pais, все ще вирішуються, яким саме може бути внесок країни в "танкову коаліцію". Розглядається два варіанти: у формі танків та у фінансовому сприянні тому, щоб Україна отримала танки від іншої країни.

За даними з відкритих джерел, Іспанія загалом має на складах 347 Leopard різних модифікацій.

Як відомо, Німеччина могла очікувати, що спочатку США передадуть Києву свої танки Abrams M1, про що Вашингтон може оголосити найближчим часом. Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.

Нагадаємо, Силам оборони України важливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останнім часом активно працювали над тим, щоб союзники створили так звану "танкову коаліцію". Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначав, що "за танки Україна побореться".