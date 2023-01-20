Зеленський відреагував на результати "Рамштайну-8": "За танки доведеться ще поборотися"

Президент Володимир Зеленський вказує, що за постачання Україні сучасних танків для відбиття російської агресії ще доведеться поборотися. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так глава держави відреагував на відсутність відповідного рішення за результатами засідання 20 січня контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", - підкреслив він.

Зеленський нагадав, що звертався у п'ятницю до учасників зустрічі у Рамштайні, і дякує всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, які там відбулися.

"Не все можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість", - вказав при цьому він.

Президент висловив впевненість у принциповості наміру партнерів України підтримувати її стільки, скільки необхідно буде для перемоги над Росією. Глава держави зазначив, що за тиждень вдалося досягти на цьому напрямку кількох рішень.

"Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон. Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників", - сказав він.

Зеленський подякував за рішення про нові пакети військової допомоги від США, а також Данії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Великої Британії, Фінлянді, Нідерландів та Канади.

"Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони", - підкреслив він.

Нагадаємо при цьому, що напередодні засідання у форматі "Рамштайн" дев'ять країн НАТО зобов'язалися колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, зокрема танків, важкої артилерії та ППО для перемоги над РФ.