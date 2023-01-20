Результати "Рамштайну-8": Остін оголосив перелік зброї, яку отримає Україна

У п’ятницю, 20 січня, відбулася восьма міжнародна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій зібралися представники оборонних відомств понад 50 країн світу. Міністр оборони США Ллойд Остін виступив на брифінгу за підсумками переговорів, повідомивши про результати.

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Він, як раніше представники НАТО, зауважив, що в російсько-українській війні наступив переломний момент, тому союзники повинні мобілізувати свої ресурси для допомоги Україні. Основною темою "Рамштайну 8" була потреба українських сил в бронетехніці та ППО. Обговорювали і постачання танків.

Остін перерахував деяку зброю, яку партнери вирішили передати Україні:

Франція, Німеччина та Велика Британія — ППО, зокрема Німеччини надасть батарею ЗРК Patriot;

Нідерланди — ракети для Patriot, пускові установки та навчання військових;

Канада — ЗРК NASAMS і снаряди до нього;

Велика Британія — танки Challenger 2;

Швеція — БМП CV90 та САУ Archer;

Данія — 19 гаубиць;

Латвія — гелікоптери , ПЗРК Stinger та інша техніка;

Естонія — новий пакет військової допомоги, до якого входять 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.

Про деякі рішення щодо поставок зброї з цього списку лідери держав та уряди повідомляли раніше, але саме на "Рамштайні" погодили остаточно та скоординували свої дії з іншими партнерами.

Крім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн" заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.

Водночас під час переговорів у форматі "Рамштайн" не змогли ухвалити єдине рішення про передачу Україні танків Leopard і Abrams.

Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.