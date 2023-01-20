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Результати "Рамштайну-8": Остін оголосив перелік зброї, яку отримає Україна
У п’ятницю, 20 січня, відбулася восьма міжнародна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій зібралися представники оборонних відомств понад 50 країн світу. Міністр оборони США Ллойд Остін виступив на брифінгу за підсумками переговорів, повідомивши про результати.
Він, як раніше представники НАТО, зауважив, що в російсько-українській війні наступив переломний момент, тому союзники повинні мобілізувати свої ресурси для допомоги Україні. Основною темою "Рамштайну 8" була потреба українських сил в бронетехніці та ППО. Обговорювали і постачання танків.
Остін перерахував деяку зброю, яку партнери вирішили передати Україні:
- Франція, Німеччина та Велика Британія — ППО, зокрема Німеччини надасть батарею ЗРК Patriot;
- Нідерланди — ракети для Patriot, пускові установки та навчання військових;
- Канада — ЗРК NASAMS і снаряди до нього;
- Велика Британія — танки Challenger 2;
- Швеція — БМП CV90 та САУ Archer;
- Данія — 19 гаубиць;
- Латвія — гелікоптери , ПЗРК Stinger та інша техніка;
- Естонія — новий пакет військової допомоги, до якого входять 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.
Про деякі рішення щодо поставок зброї з цього списку лідери держав та уряди повідомляли раніше, але саме на "Рамштайні" погодили остаточно та скоординували свої дії з іншими партнерами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час брифінгу на авіабазі "Рамштайн" заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.
Водночас під час переговорів у форматі "Рамштайн" не змогли ухвалити єдине рішення про передачу Україні танків Leopard і Abrams.
Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.