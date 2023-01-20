Результаты "Рамштайна-8": Остин объявил перечень оружия, которое получит Украина

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", на которой собрались представители оборонных ведомств более 50 стран мира. Министр обороны США Ллойд Остин выступил на брифинге по итогам переговоров, сообщив о результатах.

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Он, как ранее представители НАТО, отметил, что в российско-украинской войне наступил переломный момент, поэтому союзники должны мобилизовать свои ресурсы для помощи Украине. Основной темой "Рамштайна 8" была потребность украинских сил в бронетехнике и ПВО. Обсуждали и поставки танков.

Остин перечислил некоторое оружие, которое партнеры решили передать Украине:

Франция, Германия и Великобритания — ПВО, в частности, Германии предоставит батарею ЗРК Patriot от;

Нидерланды – ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение военных;

Канада – ЗРК NASAMS и снаряды к ней;

Великобритания — танки Challenger 2 ;

Швеция - БМП CV90 и САУ Archer;

Дания - 19 гаубиц;

Латвия — вертолеты, ПЗРК Stinger и другая техника;

Эстония – новый пакет военной помощи, в который входят 155-мм снаряды для гаубиц и не только.

О некоторых решениях о поставках оружия из этого списка лидеры государств и правительства сообщали ранее, но именно на "Рамштайне" согласовали окончательно и скоординировали свои действия с другими партнерами.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге на авиабазе "Рамштайн" заявил, что Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.

В то же время, во время переговоров в формате "Рамштайн" не смогли принять единое решение о передаче Украине танков Leopard и Abrams.

Недавно новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.