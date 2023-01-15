"Оружие для победы": в НАТО анонсировали дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине

В Организации Североатлантического договора считают, что российско-украинская война вошла в новую фазу. Теперь Украина может ожидать новой поставки тяжелого вооружения.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает AFP.

"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны - и я ожидаю, что в ближайшее время их будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", – отметил Столтенберг.

По его словам, Украина вскоре может ожидать объявления дополнительных поставок тяжелого вооружения из стран Запада. Киев давно настаивал на более тяжелом оружии, но западные страны боялись быть втянутыми в войну или провоцировать Россию. Теперь, по-видимому, таких опасений нет.

В то же время, перечень вооружения, которое страны НАТО передадут в новых пакетах, генсек пока не озвучил.

Напомним, что Украина ожидает, что Германия примет решение передать танки Leopard 2, как это сделала Польша. Но Берлин, по всей вероятности, ждет указания США.

Аналогичная ситуация была и с ПВО Patriot. Украина долгое время просила Patriot у других союзников, в частности, у Германии. Но Берлин отказывался, пока США не решили передать системы. Так, пресс-служба Белого дома 6 января сообщила, что Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.

Тем временем Британия уже решила, что передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно. Также известно, что Франция, ранее вместе с Польшей убеждавшая Германию передать Украине тяжелое оружие, намерена поставить Украине танки до конца марта.

Кроме того, в ближайшее время Чехия передаст Украине модернизированные танки Т-72.