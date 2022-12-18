Зеленский о передаче систем Patriot Украине: процесс идет, занимаюсь этим лично

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противоракетной обороны Patriot Украине, переговоры об этом с президентом США Джо Байденом идут постоянно.

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Об этом глава государства заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом… Мы постоянно с ним об этом говорим. Я с большим позитивом смотрю на этот вопрос", – сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами. В частности, с Францией, Италией и США.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщала, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине системы противоракетной обороны Patriot для поддержки средств ПВО против российских атак.

Напомним, США, несмотря на просьбу Киева не готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух - земля" Hellfire.

Известно, что Пентагон отклонил запрос Украины, потому что опасается эскалации конфликта с Россией.

В то же время, через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.