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В Україну прибули системи ППО NASAMS та ЗРК Aspide

В Україну прибули системи ППО NASAMS та ЗРК Aspide

В Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Подивіться, хто тут у нас! NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим", - написав Резніков.

Він також додав, що Україна буде продовжувати збивати ворожі цілі, які її атакують.

"Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони США 4 листопада оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

До нового пакету військової допомоги від США входять, зокрема, 45 танків Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost, системи ППО Hawk тощо.

Автор:
Світлана Манько