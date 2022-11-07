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В Україну прибули системи ППО NASAMS та ЗРК Aspide
В Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Подивіться, хто тут у нас! NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим", - написав Резніков.
Він також додав, що Україна буде продовжувати збивати ворожі цілі, які її атакують.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", – підкреслив міністр.
Нагадаємо, Міністерство оборони США 4 листопада оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
До нового пакету військової допомоги від США входять, зокрема, 45 танків Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 дронів Phoenix Ghost, системи ППО Hawk тощо.