В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и ЗРК Aspide

В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Посмотрите, кто здесь у нас! NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - написал Резников.

Он также добавил, что Украина будет продолжать сбивать атакующие ее вражеские цели.

"Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", – подчеркнул министр.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Напомним, Министерство обороны США 4 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

В новый пакет военной помощи от США входят, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.