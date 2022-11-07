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В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и ЗРК Aspide
В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Посмотрите, кто здесь у нас! NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", - написал Резников.
Он также добавил, что Украина будет продолжать сбивать атакующие ее вражеские цели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", – подчеркнул министр.
Напомним, Министерство обороны США 4 ноября объявило о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
В новый пакет военной помощи от США входят, в частности, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 дронов Phoenix Ghost, системы ПВО Hawk и т.д.