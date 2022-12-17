Зеленский – мировым лидерам: "Инвестиции" РФ в террор 4 тысячами ракет надо перекрывать помощью в ПВО

Президент Владимир Зеленский призывает иностранных лидеров не жалеть помощи, в том числе в средствах противовоздушной обороны, для украинцев, столкнувшихся с масштабными отключениями электричества в результате российских ракетных ударов, и благодарен тем из них, кто понимает ее необходимость. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа – именно против людей, против всех украинцев от Луцка до Харькова, от Сум до Одесщины. И я благодарен каждому лидеру, я благодарен каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что такие масштабные "инвестиции" России в террор – уже, представьте себе, более 4 тысяч ракет! – надо перекрывать еще большей помощью людям, против которых этот террор направлен", - заявил он.

Глава государства добавил, что на этой неделе Украина получила важные решения от Европейского союза, от стран-партнеров в Европе, от США, которые помогут сохранять стабильность сейчас и в следующем году: это касается и оборонной поддержки, и энергетической, и макрофинансовой помощи для Украины.

"Но есть еще над чем работать. Еще есть жизненно необходимые решения, ожидающие окончательного одобрения и исполнения. В частности, я буду постоянно напоминать: уважаемые партнеры, найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих террористических российских ударов", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, когда это будет, то "основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможным", что будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации.

"Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир. Уже готовимся к международным мерам, которые запланированы на ближайшее время, – как к политическим, так и к более глобальным, охватывающим не только традиционные политические аудитории, а всех людей мира, которые ценят мир и готовы поддержать нашу защиту от российского террора. Все увидите", - анонсировал он.

В частности, 19 декабря состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, для которых Украина готовит, как указал Зеленский, "несколько новых предложений, как усилить нас всех, все страны Европы".

Относительно ситуации в энергетике президент отметил, что за день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев, а ремонтные работы продолжаются после российских ударов 16 декабря без перерыва, хотя "еще много работы, чтобы стабилизировать систему".

"Есть проблемы со теплоснабжением, есть большие проблемы со водоснабжением. Наиболее сложная ситуация – это Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области", - указал президент.

Напомним, что в прошлом видеообращении в день массированного обстрела со стороны РФ Зеленский указывал, что та еще имеет запас ракет для нескольких подобных ударов по украинской инфраструктуре.