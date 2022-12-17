Зеленський - світовим лідерам: "Інвестиції" РФ у терор 4 тисячами ракет треба перекривати допомогою у ППО

Президент Володимир Зеленський закликає іноземних лідерів не шкодувати допомогу, зокрема у засобах протиповітряної оборони, задля українців, які зіткнулися з масштабними відключеннями електрики внаслідок російських ракетних ударів, та вдячний тим з них, хто розуміє її необхідність. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу – саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні "інвестиції" Росії в терор – уже, уявіть собі, понад 4 тисячі ракет! – треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких цей терор спрямований", - заявив він.

Очільник держави додав, що цього тижня Україна отримала важливі рішення від Європейського союзу, від країн-партнерів у Європі, від США, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році: це стосується й оборонної підтримки, і енергетичної, і макрофінансової допомоги для України.

"Але є ще над чим працювати. Ще є життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення та виконання. Зокрема, я буду постійно нагадувати: шановні партнери, знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від цих терористичних російських ударів", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, коли це буде, "основна форма російського терору – ракетний терор – стане просто неможливим", що означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації.

"Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир. Вже готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, – як до політичних, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, а й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримати наш захист від російського терору. Все побачите", - анонсував він.

Зокрема, 19 грудня відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: це Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Норвегія, для яких Україна готує, як вказав Зеленський, "кілька нових пропозицій, як посилити нас усіх, усі країни Європи".

Стосновно ситуації в енергетиці президент зазначив, що за день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців, а ремонтні роботи тривають після російських ударів 16 грудня без перерви, хоча "іще багато роботи, щоб стабілізувати систему".

"Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області", - вказав президент.

Нагадаємо, що у минулому відеозверненні в день масованого обстрілу з боку РФ Зеленський вказував, що та ще має запас ракет для кількох подібних ударів по українській інфраструктурі.