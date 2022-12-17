В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ

Енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетної атаки російських окупантів 16 грудня, блоки українських АЕС набирають потужність.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит електроенергії в системі все ще значний, всім обленерго доведені ліміти споживання.

Крім того, стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

В "Укренерго" додали, що наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" 16 грудня оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці. Ввечері цьогож дня компанія оголосила про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Джерело фото: Depositphotos