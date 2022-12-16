"Укренерго" припинило дію надзвичайної ситуації в енергосистемі

Національна енергетична компанія "Укренерго" ввечері 16 грудня оголосила про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України. Про це йдеться у повідомленні на її сайті.

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"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України", - сказано в ньому. При цьому окремо зазначається, що останній розрахунковий період, для якого розрахунки здійснюються з урахуванням глави 9.2 Правил ринку (йдеться про компенсацію за роботу в НС) є час з 22:00 до 23:00 16 грудня.

Нагадаємо, що надзвичайна ситуація настала 16 грудня внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Росії електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції та підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ).

За даними НЕК, внаслідок цього відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС України, що відповідно пункту 2.4 Кодексу системи передачі визначає настання режиму системної аварії.

Підкреслимо, що надзвичайна ситуація в ОЕС є юридичним режимом, що стосується лише ринку електроенергії, вводиться лише для його учасників та не стосується фізичних обмежень електропостачання.

Мова йде про форс-мажор для покупців та продавців електроенергії в умовах коли продавці не можуть поставити покупцям вже оплачену електроенергію через пошкодження інфраструктури.

Джерело фото: ua.depositphotos.com