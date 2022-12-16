Підприємство ДТЕК відключили від енергосистеми через ракетні обстріли

Підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово потрапляло під ворожий вогонь, знову було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів 16 листопада. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Через обстріл серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Через це його відключили від енергосистеми.

В результати атаки жертв немає. В ДТЕК підкреслили, що 16 грудня сталася вже 20-та терористична атака Росії на енергетичні об'єкти компанії.



Нагадаємо, національна енергетична компанія "Укренерго" 16 грудня оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці. Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, що означає настання режиму системної аварії.

Зазначається, що згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).

Загалом внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Джерело фото: ua.depositphotos.com