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ДТЕК зупинив одне зі своїх енергетичних підприємств після ракетного удару рф
Одне з підприємств ДТЕК відключили від енергосистеми через його пошкодження внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня.
Про повідомила пресслужба ДТЕК.
"Внаслідок чергової атаки росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше", - йдеться у повідомленні.
Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У компанії додали, що на щастя, обійшлося без жертв.
"Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - зауважили в ДТЕК.
Там нагадали, що це вже 17 терористична атака росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці.
Зазначимо, внаслідок ракетного удару 5 грудня в Одеській області було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Наразі регіон залишається без електропастачання.
Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загаломвдалося збитипонад 60 з 70 російських ракет.