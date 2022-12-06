ДТЕК зупинив одне зі своїх енергетичних підприємств після ракетного удару рф

Одне з підприємств ДТЕК відключили від енергосистеми через його пошкодження внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня.

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Про повідомила пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок чергової атаки росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше", - йдеться у повідомленні.

Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні.

У компанії додали, що на щастя, обійшлося без жертв.

"Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", - зауважили в ДТЕК.

Там нагадали, що це вже 17 терористична атака росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці.

Зазначимо, внаслідок ракетного удару 5 грудня в Одеській області було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Наразі регіон залишається без електропастачання.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загаломвдалося збитипонад 60 з 70 російських ракет.