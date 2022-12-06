ДТЭК остановил одно из своих энергетических предприятий после ракетного удара

Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря.

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Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

"В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее", - говорится в сообщении.

Поэтому оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе.

В компании добавили, что, к счастью, обошлось без жертв.

"В целях безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме", - отметили в ДТЭК.

Там напомнили, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.

Отметим, в результате ракетного удара 5 декабря в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура. В настоящее время регион остается без электроснабжения.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В общей сложности удалось сбить более 60 из 70 российских ракет.