ДТЭК применил экстренные отключения на Киевщине, Днепропетровщине и Донбассе

Энергохолдинг ДТЭК применил экстренные отключения в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Графики стабилизационных отключений в этих регионах пока не действуют. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энерго – сообщает компания.

Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В целом удалось сбить свыше 60 из 70 российских ракет.

Для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.